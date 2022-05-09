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Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 13:05
Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и заместитель главы МИД Эмине Джапарова. Фото c Twitter Emine Dzheppar

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 9 мая посетила Ирпень и Бородянку.

О визите в сопровождении заместителя главы МИД Эмине Джапаровой она рассказала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"С Эмине Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена также стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину", – отметила Пейчинович-Бурич.

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Джапарова опубликовала фото визита, отметив всеобщую ответственность наказать виновных в масштабных зверствах российских войск в Киевской области и в других украинских городах.

Напомним, Совет Европы создал экспертную группу для помощи ГПУ в расследовании военных преступлений.

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Пейчинович-Бурич ранее призвала расследовать зверства русских военных в Буче и привлечь к ответственности виновных.

Темы: ЕвропаУкраинавойна
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