Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 9 мая посетила Ирпень и Бородянку.

О визите в сопровождении заместителя главы МИД Эмине Джапаровой она рассказала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"С Эмине Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена также стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину", – отметила Пейчинович-Бурич.

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Джапарова опубликовала фото визита, отметив всеобщую ответственность наказать виновных в масштабных зверствах российских войск в Киевской области и в других украинских городах.

Важливий візит Генсекретарки РЄ Марії Пейчинович-Бурич до🇺🇦аби пересвідчитися у воєнних злочинах #росії, скоєних в #Ірпіні та #Бородянці, де невинні жертви зазнали масових звірств, в т.ч. бомбардування будинків, позасудові страти, навмисні розстріли, зґвалтування та катування 1/2 pic.twitter.com/fQrl6v12cB — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 9, 2022

Напомним, Совет Европы создал экспертную группу для помощи ГПУ в расследовании военных преступлений.

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Пейчинович-Бурич ранее призвала расследовать зверства русских военных в Буче и привлечь к ответственности виновных.