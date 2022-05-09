Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что продемонстрировал вторую часть заполненного опросника на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент поблагодарил за четкие сигналы поддержки "на этом важном для нас пути".

Фон дер Ляйен рассказала о переговорах в Twitter, отметив, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4 ВИДЕО ДНЯ May 9, 2022

Украина уже передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС.

28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

Подробно процедуру вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.