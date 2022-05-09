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Местный депутат заявил, что россияне готовятся 11 мая применить химоружие на "Азовстали"

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 16:21
фото иллюстративное: getty images

Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин из своих источников узнал, что 11 мая российские оккупанты готовятся применить химическое оружие против украинских защитников на территории "Азовстали".

Источник: facebook-страница Лашина

Прямая речь Лашина: "Только что мне стало известно – вышли люди из Мариуполя на связь – что 11 числа готовят большую химическую атаку на "Азовсталь".

В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы: наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали" - у них ничего не получается, и они хотят применить такие "геноцидные" вещи, как химическое оружие, очень мощное".

Детали: Лашин призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста не допустить использования химического оружия российскими военными на территории Мариуполя.

По его словам, в городе находится большое количество гражданского населения, которое также пострадает от применения химического оружия.

Лашин не объяснил, от кого именно он получил эту информацию. Депутат якобы сообщил эту информацию местный житель, находящийся в Мариуполе и будто бы получивший инструкцию не выходить из дома от коллаборантской администрации в городе.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 8 мая заявил, что средств для разблокирования Мариуполя военным путём сейчас нет.
  • Командование полка "Азов" на пресс-конференции 8 мая заявили, что у них еще есть оружие для того, чтобы бороться с российскими захватчиками на территории завода.
  • Российский боевик из оккупированного Донецка Эдуард Басурин заявлял 11 апреля, что украинских военных из подземных бункеров "Азовстали" хотят выкурить химическим оружием. По данным украинской разведки, российские спецслужбы впоследствии разговаривали с Басуриным из-за того, что он обнародовал тайные планы оккупантов.
  • По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские войска возобновили штурм позиций украинских военных на "Азовстали" 9 мая – сразу, как границы области покинули представители международных организаций.
  • Главари так называемой ДНР совместно с представителями провластной российской партии "Единая Россия" устроили в захваченных районах Мариуполя "карнавал" 9 мая с огромной георгиевской лентой - символом российской оккупации.

Темы: МариупольАзовбоевые действияРосcия
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