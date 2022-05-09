Местный депутат заявил, что россияне готовятся 11 мая применить химоружие на "Азовстали"

Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин из своих источников узнал, что 11 мая российские оккупанты готовятся применить химическое оружие против украинских защитников на территории "Азовстали".

Источник: facebook-страница Лашина

Прямая речь Лашина: "Только что мне стало известно – вышли люди из Мариуполя на связь – что 11 числа готовят большую химическую атаку на "Азовсталь".

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В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы: наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали" - у них ничего не получается, и они хотят применить такие "геноцидные" вещи, как химическое оружие, очень мощное".

Детали: Лашин призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста не допустить использования химического оружия российскими военными на территории Мариуполя.

По его словам, в городе находится большое количество гражданского населения, которое также пострадает от применения химического оружия.

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Лашин не объяснил, от кого именно он получил эту информацию. Депутат якобы сообщил эту информацию местный житель, находящийся в Мариуполе и будто бы получивший инструкцию не выходить из дома от коллаборантской администрации в городе.

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