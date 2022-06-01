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Ядерная угроза: в РФ сообщили об учениях стратегических комплексов "Ярс" 

Елена РощинаСреда, 1 июня 2022, 10:20
Ядерная угроза: в РФ сообщили об учениях стратегических комплексов Ярс 
Пусковая установка комплекса РС-24 Ярс, фото Виталия Кузьмина

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) участвуют в учениях с привлечением автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс".

Источник: сообщение Министерства обороны РФ, которое цитирует "Интерфакс"

Дословно: "В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений",.

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Детали: Минобороны РФ сообщает, что на учение привлечено около 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", – заявили в ведомстве.

Справка: Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

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Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. 

"Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Темы: Росcияядерное оружие
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