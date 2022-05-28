Более 80% опрошенных в "Дія" хотят владеть оружием

Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении "Дія", более 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд.

Источник: приложение "Дія"

Детали: Онлайн-опрос продолжается до 1 июня.

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По состоянию на вечер 28 мая в "Дія" проголосовало более 1 000 030 граждан Украины.

18,24% поддержали ответ "Для специальных нужд";

62,62% - "Для личной защиты";

и 19,15% – "Я против".

Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что в первом варианте предполагается ограниченный оборот огнестрельного оружия. Он будет предусматривать, что оружие могут иметь все соответствующие закону граждане, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, а использовать в тирах и на стрельбище.

Второй вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.

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Справка: Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

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