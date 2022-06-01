Путин и Эрдоган договорились, что Турция поможет разминировать украинские порты – Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы Кремль дал предварительное согласие на то, чтобы Турция помогла в разминировании украинских портов.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" с заявлением Лаврова на пресс-конференции в Саудовской Аравии

Прямая речь Лаврова: "По результатам разговора (российского президента Владимира Путина – ред.) с президентом (Турции Реджепом Тайипом – ред.) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами".

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Детали: Лавров сказал, что эта договоренность предполагает то, что в результате разминирования Украина не укрепит свой военный потенциал и не нанесет ущерба российскому флоту.

Предыстория:

31 мая Лавров заявлял, что российский военный флот разрешит безопасный проход судов с украинским зерном, если Украина решит вопрос с разминированием.

В понедельник 30 мая Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, на котором Эрдоган предложил провести в Стамбуле трехстороннюю встречу Украины, России и ООН.

Перед этим Эрдоган позвонил президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказал о своей идее. В Офисе президента прокомментировали, что Зеленский готов встретиться в трехстороннем формате в Турции, если Путин будет к этому готов.