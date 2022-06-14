Венедиктова создала должность бывшему коллеге своего мужа

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова без конкурса взяла на руководящий пост бывшего коллегу своего мужа, но выполнять работу прокурора он не сможет.

Источник: копия приказа Венедиктовой, находящегося в распоряжении УП; собеседники УП в прокуратуре; комментарий прессслужбы Офиса генпрокурора

Детали: 6 июня Венедиктова подписала приказ, которым ликвидировала сразу два подразделения: отдел кибербезопасности; и управление, которое занимается расследованием преступлений против экономики государства.

Тем же приказом Венедиктова создала новый департамент, который должен отвечать и за экономические преступления, и за кибербезопасность государства.

Его штат – 77 сотрудников, расформированный составлял 41 человека.

Новый департамент без конкурса возглавил Сергей Кропива. Раньше он работал в киберполиции: начальником киевского управления и первым замглавы.

Сергей Кропива в полиции

В то же время заместителем руководителя киберполиции работал Денис Колесник – муж генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Кропива смог возглавить новый департамент без конкурса благодаря тому, что Венедиктова определила за ним должность не прокурора, а просто государственного служащего.

Во время военного положения Верховная Рада разрешила назначать работников на такие должности без конкурса.

В то же время, из-за того, что Кропива формально не является прокурором, он не сможет выполнять ряд обязанностей.

В частности, заниматься процессуальным руководством. А именно: входить в группу прокуроров по делам, принимать решения, связанные с расследованиями, давать указания прокурорам.

Такие обязанности предусмотрены у руководителей других аналогичных департаментов, о чем свидетельствуют публичные документы.

В пресс-службе Офиса генпрокурора "Украинской правде" подтвердили, что в обязанности Кропивы не входит процессуальное руководство, а его работа будет состоять в менеджерстве.

Там утверждают, что такой подход будет "способствовать усилению гарантий независимости прокурорской деятельности."

Назначение Кропивы объяснили "ценным опытом в сфере борьбы с киберпреступностью".

Кроме того, по официальным данным Офиса генпрокурора, в настоящее время ни один другой начальник аналогичного подразделения не занимает должность государственного служащего. Она предусмотрена еще в одном департаменте, но сейчас вакантна.

Напомним: