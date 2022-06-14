Венедиктова создала должность бывшему коллеге своего мужа
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова без конкурса взяла на руководящий пост бывшего коллегу своего мужа, но выполнять работу прокурора он не сможет.
Источник: копия приказа Венедиктовой, находящегося в распоряжении УП; собеседники УП в прокуратуре; комментарий прессслужбы Офиса генпрокурора
Детали: 6 июня Венедиктова подписала приказ, которым ликвидировала сразу два подразделения: отдел кибербезопасности; и управление, которое занимается расследованием преступлений против экономики государства.
Тем же приказом Венедиктова создала новый департамент, который должен отвечать и за экономические преступления, и за кибербезопасность государства.
Его штат – 77 сотрудников, расформированный составлял 41 человека.
Новый департамент без конкурса возглавил Сергей Кропива. Раньше он работал в киберполиции: начальником киевского управления и первым замглавы.
В то же время заместителем руководителя киберполиции работал Денис Колесник – муж генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Кропива смог возглавить новый департамент без конкурса благодаря тому, что Венедиктова определила за ним должность не прокурора, а просто государственного служащего.
Во время военного положения Верховная Рада разрешила назначать работников на такие должности без конкурса.
В то же время, из-за того, что Кропива формально не является прокурором, он не сможет выполнять ряд обязанностей.
В частности, заниматься процессуальным руководством. А именно: входить в группу прокуроров по делам, принимать решения, связанные с расследованиями, давать указания прокурорам.
Такие обязанности предусмотрены у руководителей других аналогичных департаментов, о чем свидетельствуют публичные документы.
В пресс-службе Офиса генпрокурора "Украинской правде" подтвердили, что в обязанности Кропивы не входит процессуальное руководство, а его работа будет состоять в менеджерстве.
Там утверждают, что такой подход будет "способствовать усилению гарантий независимости прокурорской деятельности."
Назначение Кропивы объяснили "ценным опытом в сфере борьбы с киберпреступностью".
Кроме того, по официальным данным Офиса генпрокурора, в настоящее время ни один другой начальник аналогичного подразделения не занимает должность государственного служащего. Она предусмотрена еще в одном департаменте, но сейчас вакантна.
Напомним:
- Осенью 2020 года журналисты-расследователи рассказали, что муж Венедиктовой уволился с должности, а затем возобновился и получил за это 750 тысяч гривен.
- Тогда Денис Колесник воспользовался тем же принципом: новая должность была не полицейской, а должностью госслужащего.
- В Киберполиции это объяснили "приближением подразделений киберполиции к общественности".