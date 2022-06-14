Венедіктова створила посаду колишньому колезі свого чоловіка

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурса взяла на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка, але виконувати роботу прокурора він не зможе.

Джерело: копія наказу Венедіктової, що є в розпорядженні УП; співрозмовники УП у прокуратурі; коментар пресслужби Офісу генпрокурора

Деталі: 6 червня Венедіктова підписала наказ, яким ліквідувала одразу два підрозділи: відділ кібербезпеки; та управління, що опікується розслідуванням злочинів проти економіки держави.

Тим же наказом Венедіктова створила новий департамент, який має відповідати і за економічні злочини, і за кібербезпеку держави.

Його штат – 77 співробітники, розформований складав 41 людину.

Новий департамент без конкурсу очолив Сергій Кропива. Раніше він працював у кіберполіції: начальником київського управління та першим заступником голови.

Сергій Кропива в поліції

У той же час заступником керівника кіберполіції працював Денис Колесник – чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової.

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Кропива зміг очолити новий департамент без конкурсу завдяки тому, що Венедіктова визначила за ним посаду не прокурора, а просто державного службовця.

На час воєнного стану Верховна Рада дозволила призначати працівників на такі посади без конкурсу.

Водночас, через те, що Кропива формально не є прокурором, він не зможе виконувати низку обов’язків.

Зокрема, займатись процесуальним керівництвом. А саме: входити до групи прокурорів у справах, ухвалювати рішення, пов’язані з розслідуваннями, давати вказівки прокурорам тощо.

Такі обов’язки передбачені у керівників інших аналогічних департаментів, про що свідчать відповідні публічні документи.

У пресслужбі Офісу генпрокурора "Українській правді" підтвердили, що до обов’язків Кропиви не входить процесуальне керівництво, а його робота полягатиме у менеджерстві.

Там стверджують, що такий підхід "сприятиме посиленню гарантій незалежності прокурорської діяльності."

Призначення Кропиви пояснили "цінним досвідом у сфері боротьби з кіберзлочинністю".

Крім того, за офіційними даними Офісу генпрокурора, наразі жоден інший начальник аналогічного підрозділу не обіймає посаду державного службовця. Вона передбачена ще в одному департаменті, але наразі є вакантною.

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