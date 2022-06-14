Венедіктова створила посаду колишньому колезі свого чоловіка
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурса взяла на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка, але виконувати роботу прокурора він не зможе.
Джерело: копія наказу Венедіктової, що є в розпорядженні УП; співрозмовники УП у прокуратурі; коментар пресслужби Офісу генпрокурора
Деталі: 6 червня Венедіктова підписала наказ, яким ліквідувала одразу два підрозділи: відділ кібербезпеки; та управління, що опікується розслідуванням злочинів проти економіки держави.
Тим же наказом Венедіктова створила новий департамент, який має відповідати і за економічні злочини, і за кібербезпеку держави.
Його штат – 77 співробітники, розформований складав 41 людину.
Новий департамент без конкурсу очолив Сергій Кропива. Раніше він працював у кіберполіції: начальником київського управління та першим заступником голови.
У той же час заступником керівника кіберполіції працював Денис Колесник – чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової.
Кропива зміг очолити новий департамент без конкурсу завдяки тому, що Венедіктова визначила за ним посаду не прокурора, а просто державного службовця.
На час воєнного стану Верховна Рада дозволила призначати працівників на такі посади без конкурсу.
Водночас, через те, що Кропива формально не є прокурором, він не зможе виконувати низку обов’язків.
Зокрема, займатись процесуальним керівництвом. А саме: входити до групи прокурорів у справах, ухвалювати рішення, пов’язані з розслідуваннями, давати вказівки прокурорам тощо.
Такі обов’язки передбачені у керівників інших аналогічних департаментів, про що свідчать відповідні публічні документи.
У пресслужбі Офісу генпрокурора "Українській правді" підтвердили, що до обов’язків Кропиви не входить процесуальне керівництво, а його робота полягатиме у менеджерстві.
Там стверджують, що такий підхід "сприятиме посиленню гарантій незалежності прокурорської діяльності."
Призначення Кропиви пояснили "цінним досвідом у сфері боротьби з кіберзлочинністю".
Крім того, за офіційними даними Офісу генпрокурора, наразі жоден інший начальник аналогічного підрозділу не обіймає посаду державного службовця. Вона передбачена ще в одному департаменті, але наразі є вакантною.
Нагадаємо:
- Восени 2020 року журналісти-розслідувачі розповіли, що чоловік Венедіктової звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.
- Тоді Денис Колесник скористався тим самим принципом: нова посада була не поліцейською, а посадою держслужбовця.
- У Кіберполіції це тоді пояснили "наближенням підрозділів кіберполіції до громадськості".