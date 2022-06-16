Луганщина: Защитники отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке – Гайдай
Вооруженные силы отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".
Детали: По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня оккупанты ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.
По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.
По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.
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Предыстория:
- 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.
- 13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
- В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот", которое россияне постоянно обстреливают, остаются 540-560 гражданских лиц.
- 15 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что россияне пытаются штурмовать город на нескольких направлениях, из-за взорванных мостов логистика с городом усложнилась, но пути сообщения до сих пор есть.