Луганщина: Защитники отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке – Гайдай

Вооруженные силы отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".

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Фото Из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня оккупанты ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.

Фото Из Telegram Гайдая

По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.

Фото Из Telegram Гайдая

По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.

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