Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганщина: Защитники отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 08:19
Луганщина: Защитники отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке – Гайдай
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Вооруженные силы отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".

Реклама:
 
Фото Из Telegram Гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня оккупанты ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Битва за Северодонецк. Как Украина защищает город и сможет ли его удержать

Предыстория:

  • 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.
  • 13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
  • В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот", которое россияне постоянно обстреливают, остаются 540-560 гражданских лиц. 
  • 15 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что россияне пытаются штурмовать город на нескольких направлениях, из-за взорванных мостов логистика с городом усложнилась, но пути сообщения до сих пор есть.

Темы: Луганская областьСеверодонецквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: