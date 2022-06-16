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Луганщина: Защитники отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 08:19
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Вооруженные силы отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".

 
Фото Из Telegram Гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня оккупанты ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.

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Предыстория:

  • 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.
  • 13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
  • В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот", которое россияне постоянно обстреливают, остаются 540-560 гражданских лиц. 
  • 15 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что россияне пытаются штурмовать город на нескольких направлениях, из-за взорванных мостов логистика с городом усложнилась, но пути сообщения до сих пор есть.

Темы: Луганская областьСеверодонецквойна
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