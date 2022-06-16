Луганщина: Захисники відбили штурм Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку – Гайдай
Збройні сили відбили російський штурм Тошківки у Луганській області, штурм Сєвєродонецька триває, захисники тримають оборону.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня".
Деталі: За словами голови ОВА, російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. 15 червня окупанти вдарили по території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів, у результаті чого постраждали селища Павлоград та Синецький.
Станом на ранок 16 червня штурм Сєвєродонецька триває. Гайдай зазначив, що українські військові тримають оборону.
За словами голови ОВА, окупанти також продовжують знищувати українські населені пункти на Луганщині – Вікторівку, Новоіванівку, Вовчоярівку, Ниркове та інші. Тільки у Гірському за день російські загарбники пошкодили 12 будинків.
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Передісторія:
- 15 червня британська розвідка повідомила, що російські сили за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста, захисники утримують промзону.
- 13 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.
- У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот", яке росіяни постійно обстрілюють, залишаються 540-560 цивільних осіб.
- 15 червня мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків, через підірвані мости логістика з містом ускладнилась, але шляхи сполучення досі є.