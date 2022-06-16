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Луганщина: Захисники відбили штурм Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 08:19
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Збройні сили відбили російський штурм Тошківки у Луганській області, штурм Сєвєродонецька триває, захисники тримають оборону.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня".

 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. 15 червня окупанти вдарили по території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів, у результаті чого постраждали селища Павлоград та Синецький.

 
Фото з Telegram Гайдая 

Станом на ранок 16 червня штурм Сєвєродонецька триває. Гайдай зазначив, що українські військові тримають оборону.

 
Фото з Telegram Гайдая 

За словами голови ОВА, окупанти також продовжують знищувати українські населені пункти на Луганщині – Вікторівку, Новоіванівку, Вовчоярівку, Ниркове та інші. Тільки у Гірському за день російські загарбники пошкодили 12 будинків.

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Теми: Луганська областьСєвєродонецьквійна
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