Мелитополь: с российской сим-картой позвонить на украинские номера невозможно

Жители Мелитополя, которые купили сим-карты российского оператора, могут звонить только по городу, на номера украинских оператором звонки не проходят.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Во временно оккупированном Мелитополе жизнь горожан превратилась в ежедневный поиск того, кто успел купить сим-карту непонятного российского оператора. Звонить с помощью этого оператора горожане не могут на Киевстар, Водафон и номера других украинских операторов".

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Прямая речь одного из жителей, Игоря: "Мы по этим карточкам можем позвонить только друг другу по городу. Более того, скорость интернета у этого провайдера такая низкая, что приходится выходить в центр города на проспект Б. Хмельницкого или 50-летия Победы и искать точку, где этот интернет ловит. В частном секторе перезвонить с этой карточкой в WhatsApp, телеграм, вайбер не получается.

Я выехал в центр города, достал телефон – и ко мне тут же начали подбегать люли и просить дать возможность перезвонить родным. Люди просто без связи остались".

Детали: Отец Игоря – пенсионер, он выстоял длинную очередь и купил на свой паспорт 5 сим-карт по 75 грн и раздал детям и внукам.

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Теперь карточки продают уже по 200 грн и выше.

Напомним: Оккупанты отключили связь на захваченной части Херсонской и Запорожской областей. Купить российскую сим-карту можно только по паспорту.