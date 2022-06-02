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Мелітополь: із російською сім-картою зателефонувати на українські номери неможливо

Олена РощінаЧетвер, 2 червня 2022, 07:37

Мешканці Мелітополя, які купили сім-карти російського оператора, можуть дзвонити тільки по місту, на номери українських операторів дзвінки не проходять.

Джерело: РИА Мелітополь

Дослівно: "У тимчасово окупованому Мелітополі життя містян перетворилося на щоденний пошук того, хто встиг купити сім-карту незрозумілого російського оператора. Телефонувати за допомогою цього оператора містяни не можуть на Київстар, Водафон та номери інших українських операторів".

Пряма мова одного з жителів, Ігоря: "Ми з цими картками можемо зателефонувати лише одне одному містом. Більше того, швидкість інтернету цього провайдера така низька, що доводиться виходити в центр міста на проспект Б. Хмельницького або 50-річчя Перемоги та шукати точку, де цей інтернет ловить. У приватному секторі передзвонити з цією карткою в WhatsApp, телеграм, вайбер не виходить.

Я виїхав у центр міста, дістав телефон – і до мене одразу почали підбігати люди й просити дати можливість передзвонити рідним. Люди просто без зв'язку залишились".

Деталі: Батько Ігоря – пенсіонер, він вистояв довгу чергу та купив на свій паспорт 5 сім-карт по 75 грн та роздав дітям та онукам.

Тепер картки продають уже по 200 грн і вище.

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Нагадаємо: Окупанти відключили зв'язок на захопленій частині Херсонської та Запорізької областей. Купити російську сім-карту можна лише за паспортом.

Теми: Мелітопольмобільний зв'язокінтернетокупація
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