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Украинцам со статусом временного убежища разъяснили, как повторно вернуться в Польшу из Украины

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 16:23
Украинцам со статусом временного убежища разъяснили, как повторно вернуться в Польшу из Украины

Граждане Украины, получившие статус временного убежища в Польше, могут уехать в Украину и вернуться назад в течение 30 дней.

Источник: разъяснение посольства Украины в Польше

Дословно: "Если вы покидаете Польшу более чем на 30 дней одной поездкой (выезды не суммируются), вы теряете международную защиту, социальное обеспечение и, соответственно, право "льготного" въезда.

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Если вы выехали в Украину менее чем на 30 дней по личным/бытовым вопросам, вас должны пустить обратно, но окончательное решение за польской Пограничной службой (т.е. 100% гарантии нет)".

Детали: Кроме того, дипломаты разъяснили, что украинские пограничники имеют право отказать в выезде из Украины без загранпаспорта (в первый месяц войны разрешено было выезжать по любому документу, удостоверяющему личность).

В то же время, и взрослые граждане, и дети имеют право выезда в ЕС с загранпаспортом, срок действия которых был продлен.

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Граждане Украины имеют право легально находиться в Польше в течение 18 месяцев, если целью въезда было получение международной защиты. В посольстве объясняют, что наличие карточки PESEL UKR является подтверждением этой защиты и наличия права легально находиться в Польше.

Люди, находившиеся в Польше по правилам безвиза более 90 дней, имеют право легального проезда, направляясь в другую страну ЕС. В целом, перемещение в Евросоюзе разрешено при наличии кратко- или долгосрочной визы, вида на жительство или статуса временного убежища.

Посольство подчеркнуло, что польские пограничники имеют право отказать во въезде гражданину Украины, который часто совершает короткие поездки в Украину сроком до 30 дней.

Что было раньше: По данным Государственной пограничной службы Украины, уже больше полумесяца больше людей въезжают в Украину через западную границу, чем выезжает.

Темы: границабеженцыПольшаЕС
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