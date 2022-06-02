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Українцям зі статусом тимчасового прихистку роз’яснили, як повторно повернутись до Польщі з України

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 16:23
фото: getty images

Громадяни України, котрі отримали статус тимчасового прихистку в Польщі, можуть виїхати до України й повернутися назад упродовж 30 днів.

Джерело: роз’яснення посольства України в Польщі

Дослівно: "Якщо ви залишаєте Польщу більше ніж на 30 днів однією поїздкою (виїзди не сумуються), ви втрачаєте міжнародний захист, соціальне забезпечення та, відповідно, право "пільгового" в'їзду.

Якщо ви виїхали в Україну менше ніж на 30 днів з особистих/побутових питань, вас мають пустити зворотньо, але остаточне рішення за польською Прикордонною службою (тобто 100% гарантії немає)".

Деталі: Окрім того, дипломати роз’яснили, що українські прикордонники мають право відмовити у виїзді з України без закордонного паспорта (у перший місяць війни дозволено було виїжджати за будь-яким документом, що посвідчує особу).

Водночас і дорослі громадяни, і діти мають право виїзду до ЄС із закордонним паспортом, термін дії яких було продовжено.

Громадяни України мають право легально перебувати в Польщі впродовж 18 місяців, якщо метою в’їзду було отримання міжнародного захисту. У посольстві пояснюють, що наявність посвідки PESEL UKR є підтвердженням цього захисту й наявності права легально перебувати в Польщі.

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Люди, які перебували в Польщі за правилами безвізу понад 90 днів, мають право легального проїзду, якщо прямують в іншу країну ЄС. Загалом переміщення в Євросоюзі дозволено при наявності коротко- чи довгострокової візи, посвідки на проживання або статусу тимчасового прихистку.

Посольство наголосило, що польські прикордонники мають право відмовити у в’їзді громадянинові України, який часто здійснює короткі подорожі до України строком до 30 днів.

Що було раніше: За даними Державної прикордонної служби України, вже більше півмісяця більше людей в’їжджають до України через західний кордон, ніж виїжджає.

Теми: кордонбіженціПольщаЄС
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