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Никакой угрозы вторжения армии Беларуси нет – разведка

Мазуренко Алена Среда, 22 июня 2022, 20:06
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на этом этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины нет.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем.

В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия".

Что было раньше: Вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Чтобы продемонстрировать свое присутствие в приграничных с Украиной районах белорусские Вооруженные силы размещают деревянные муляжи танков.

Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что нельзя исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, по его словам, большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева.

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Предыстория:

  • Белорусские войска не принимают прямого участия в войне с Украиной. В то же время, режим президента России Владимира Путина использует территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.
  • Вторжение российских войск 24 февраля в Украину происходило с территории России и Беларуси.
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение российской военной техники в Беларуси.
  • 10 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
  • 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.
  • 17 июня Лукашенко заявил, что расположил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений, чтобы западные страны "не влезли".

Темы: Беларусьразведкаармия
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