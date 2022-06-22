Большие колонны техники россиян покидают Мариуполь – советник мэра

РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В МАРИУПОЛЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй день подряд большие колонны техники российских оккупантов покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. Демонтированы стационарные блок-посты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильных групп, внезапно появляющихся в разных районах города.

Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса.

В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

Детали: По его словам, среди военных-оккупантов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно среди жителей Донецкой области.

Советник городского головы Мариуполя утверждает, что среди оккупантов растет недовольство и они чаще размышляют над тем, чтобы сдаваться в плен, особенно после сообщения о переброске их в направлении Запорожья.

ВИДЕО ДНЯ

При этом он отмечает, что оккупанты боятся погибнуть из-за отсутствия понятного механизма плена.

Предыстория: