Большие колонны техники россиян покидают Мариуполь – советник мэра
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй день подряд большие колонны техники российских оккупантов покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.
Источник: Андрющенко в Telegram
Дословно: "Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. Демонтированы стационарные блок-посты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильных групп, внезапно появляющихся в разных районах города.
Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса.
В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.
Детали: По его словам, среди военных-оккупантов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно среди жителей Донецкой области.
Советник городского головы Мариуполя утверждает, что среди оккупантов растет недовольство и они чаще размышляют над тем, чтобы сдаваться в плен, особенно после сообщения о переброске их в направлении Запорожья.
При этом он отмечает, что оккупанты боятся погибнуть из-за отсутствия понятного механизма плена.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.