Uber остановит работу в Женеве из-за признания платформы работодателем

Компания Uber будет вынуждена временно остановить работу в Женеве в связи с решением суда, которым ее признали работодателем.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Swiss Info.

Федеральный суд Швейцарии поддержал решение суда низшей инстанции о том, что компания Uber должна считаться работодателем таксистов, работающих через платформу. Следовательно, компании придется приостановить работу в Женеве, пока она не выполнит соответствующие требования законодательства.

Власти кантона Женева назвали это историческим решением, которое становится прецедентом и для остальных кантонов в стране.

Дело тянулось еще с 2019 года, когда власти Женевы определили Uber работодателем и потребовали обеспечивать социальный пакет водителям.

В компании отметили, что суд не учел факт, что водители не хотят считаться трудоустроенными. Uber также признала, что у нее нет другого выбора, кроме как временно остановить услуги в Женеве и возобновить контакты с властями Женевы, чтобы найти взаимно приемлемое решение.

Напомним, ранее подобные решения были приняты в Бельгии и Нидерландах.