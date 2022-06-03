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Uber остановит работу в Женеве из-за признания платформы работодателем

Пятница, 3 июня 2022, 20:55

Компания Uber будет вынуждена временно остановить работу в Женеве в связи с решением суда, которым ее признали работодателем.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Swiss Info.

Федеральный суд Швейцарии поддержал решение суда низшей инстанции о том, что компания Uber должна считаться работодателем таксистов, работающих через платформу. Следовательно, компании придется приостановить работу в Женеве, пока она не выполнит соответствующие требования законодательства.

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Власти кантона Женева назвали это историческим решением, которое становится прецедентом и для остальных кантонов в стране.

Дело тянулось еще с 2019 года, когда власти Женевы определили Uber работодателем и потребовали обеспечивать социальный пакет водителям.

В компании отметили, что суд не учел факт, что водители не хотят считаться трудоустроенными. Uber также признала, что у нее нет другого выбора, кроме как временно остановить услуги в Женеве и возобновить контакты с властями Женевы, чтобы найти взаимно приемлемое решение.

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Напомним, ранее подобные решения были приняты в Бельгии и Нидерландах.

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