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Uber призупинить роботу у Женеві через визнання платформи роботодавцем

П'ятниця, 3 червня 2022, 20:55

Компанія Uber буде змушена принаймні тимчасово зупинити роботу у Женеві у зв’язку з рішенням суду, яким її визнали роботодавцем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Федеральний суд Швейцарії підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що компанія Uber має вважатися роботодавцем таксистів, які працюють через платформу. Відтак компанії доведеться призупинити роботу у Женеві, доки вона не виконає відповідні вимоги законодавства. 

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Влада кантону Женева назвала це історичним рішенням, яке стає прецедентом і для решти кантонів в країні.

Справа тягнулася ще з 2019 року, коли влада Женеви визначила Uber роботодавцем, а відтак зобов’язаною забезпечувати соціальний пакет водіям. 

У компанії зауважили, що суд не взяв до уваги факт, що водії не хочуть вважатися працевлаштованими. Uber також визнала, що не має іншого вибору, крім як тимчасово зупинити послуги у Женеві та відновити контакти з владою Женеви, щоб знайти взаємно прийнятне рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше подібні рішення прийняли у Бельгії та Нідерландах

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