На востоке ВСУ сбили вражескую ракету и уничтожили другую технику

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в пятницу отбили 9 атак врага и уничтожили 17 единиц техники, включая крылатую ракету.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальных бронированных автомобиля; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пятницу украинские военные уничтожили: личного состава врага – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с б/п – 1.

3-го июня оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских (среди них один ребенок), еще 3 получили ранения.