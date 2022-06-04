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Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии, чтобы передать их Украине

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 12:50

Дата поставки последних восьми заказанных гаубиц Zuzana 2 в Вооруженные силы Словацкой Республики пока неизвестна, приоритет будет предоставляться любым дальнейшим заказам из Украины.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - сказала она.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук сначала должны были быть доставлены к середине декабря 2022 года.

Государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2. Министр обороны Ярослав Надь оценил, что благодаря этому контракту Konstrukta получит заказ, дающий возможности для дальнейшего роста компании. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

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Темы: Словакияоружие
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