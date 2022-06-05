Семьи защитников Мариуполя просят "Красный крест" добиваться от РФ лучших условий

Семьи бойцов с "Азовстали" хотят, чтобы Красный крест, ООН и другие международные организации повлияли на Россию для улучшения условий содержания защитников Мариуполя.

Источник: супруга командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина в интервью "Украинской правде"

Детали: Екатерина Прокопенко рассказала, что муж выходил на связь с ней с незнакомого номера (очевидно, речь идет о 23 мая – ред.). "Катя, у меня всего 30 секунд разговора, скажи, как ты там?", – успел сказать Денис Прокопенко, а потом связь прерывалась и было не слышно.

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Поэтому Екатерина Прокопенко собирала информацию о состоянии бойцов из других источников: от людей, которые находятся рядом с Денисом. Некоторым людям удалось выйти на связь – и они сказали, что условия удовлетворительны и все ждут обмена.

Прямая речь: "Сейчас я стараюсь со своим коллективом, с Ассоциацией семей "Азовстали" общаться с "Красным крестом", с другими организациями, чтобы они улучшили существующие там условия.

Мы знаем, что само СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – все нуждается в улучшении.

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Сейчас мы хотим этот вопрос как можно скорее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят".

Детали: Прокопенко отметила, что кроме Украины и России в процесс спасения вовлечена "третья сторона – это международные организации, занимающиеся правами человека, военнопленных, которые пытаются следить за соблюдением Женевской конвенции".

"И мы сейчас хотим, чтобы эта третья сторона прилагала больше усилий. Потому что сейчас мы видим, что недостаточно этих усилий", – подчеркнула Екатерина.

У нее есть информация, что "третья сторона" находилась рядом с бойцами только в начале эвакуации, а есть ли сейчас представители международных организаций в местах содержания пленных – неизвестно.

"У нас нет отчета от них, нет фотофиксации, видеофиксации от третьей стороны, какие там действительно условия. У нас есть только фото и видеофиксация российской стороны. Учитывая эти видеоматериалы, мы можем понять, что там присутствует только российская сторона. А нам нужна как раз третья независимая сторона, которая покажет действительные условия", – сказала Екатерина.

Представители международных организаций ничего не объясняют, семьи бойцов пытаются наладить связь с ними.

Ассоциацию семей "Азовстали" создали, в частности, для того, чтобы на официальном уровне общаться с третьей стороной, с международными организациями.

Екатерина Прокопенко предположила, что российская сторона ограничивает доступ представителям "Красного креста" к пленным, как раньше блокировала идею "экстракции" бойцов, которая позволила бы им выйти с "Азовстали" и спастись.

"Последнее, на что она (Россия – ред.) согласилась, – на эту процедуру, где де-юре будут наши бойцы в плену, и где она сможет, скажем так, извлечь какую-нибудь информацию из них. Мы все понимаем, что плен все равно – это допросы. И России все это выгодно", – рассказала жена командира полка "Азов".

По ее словам, бойцы "сделали все: они выполнили приказ, они защищали Украину до последнего – теперь власти должны выполнить свое обещание по сохранению жизней".

Этому предшествовало: "Международный комитет Красного Креста" (МККК) и Организация объединенных наций (ООН) участвовали в том, чтобы склонить руководство России к безопасному выводу украинских бойцов с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".

Защитники Мариуполя получили приказ украинского командования сохранить жизни.

Их выход на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" якобы регистрировали украинских защитников как военнопленных.

Денис Прокопенко намекал на договоренность обменять тяжелораненых бойцов с завода и передать тела погибших защитников их родным.

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