"Красный Крест" регистрирует всех бойцов, которые выходят с завода "Азовсталь"
Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что на этой неделе зарегистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Международный комитет Красного Креста (МККК), а также российский пропагандистский ресурс "РИА Новости"
Детали: Во вторник 17 мая МККК по просьбе сторон начал регистрацию бойцов, покидающих завод "Азовсталь", в том числе раненых. Операция продлилась в среду и еще продолжалась в четверг, то есть 18-19 мая.
МККК не перевозит военнопленных в места их содержания.
Процесс регистрации, которому способствовал МККК, предполагает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет комитету отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями.
Согласно мандату, предоставленному МККК государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, комитет должен иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частоту этих посещений не должны чрезмерно ограничивать.
Когда позволяют обстоятельства, каждая сторона конфликта должна сделать все возможное для поиска и сбора погибших, добавляют в организации.
МККК "поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву".
"Красный Крест" не сообщает, сколько точно бойцов с "Азовстали" зарегистрировано.
Ранее в этот день российские пропагандисты из "РИА Новости" заявили, что представители Киева и "Красного креста" посетили пленных украинских бойцов и убедились, что их "содержат в нормальных условиях".
По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки с "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая "в плен сдались" 1730 бойцов, в том числе 80 раненых. 18 мая сообщалось, что с заблокированного завода вышло 959 бойцов.
Пособник оккупантов из ОРДО Денис Пушилин в четверг утром заявлял, что более половины находившихся на "Азовстали" украинских военных уже "сложили оружие".
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 14 мая боец с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды. Жены защитников Мариуполя призывали мировое сообщество добиваться освобождения всего гарнизона, а не только тяжелораненых.
- 16 мая россияне продолжали попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что якобы договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.