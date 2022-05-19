"Красный Крест" регистрирует всех бойцов, которые выходят с завода "Азовсталь"

Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что на этой неделе зарегистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Международный комитет Красного Креста (МККК), а также российский пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Детали: Во вторник 17 мая МККК по просьбе сторон начал регистрацию бойцов, покидающих завод "Азовсталь", в том числе раненых. Операция продлилась в среду и еще продолжалась в четверг, то есть 18-19 мая.

МККК не перевозит военнопленных в места их содержания.

Процесс регистрации, которому способствовал МККК, предполагает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет комитету отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

Согласно мандату, предоставленному МККК государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, комитет должен иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частоту этих посещений не должны чрезмерно ограничивать.

Когда позволяют обстоятельства, каждая сторона конфликта должна сделать все возможное для поиска и сбора погибших, добавляют в организации.

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МККК "поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву".

"Красный Крест" не сообщает, сколько точно бойцов с "Азовстали" зарегистрировано.

Ранее в этот день российские пропагандисты из "РИА Новости" заявили, что представители Киева и "Красного креста" посетили пленных украинских бойцов и убедились, что их "содержат в нормальных условиях".

По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки с "Азовстали" вышел еще 771 боец ​​полка "Азов", а всего с 16 мая "в плен сдались" 1730 бойцов, в том числе 80 раненых. 18 мая сообщалось, что с заблокированного завода вышло 959 бойцов.

Пособник оккупантов из ОРДО Денис Пушилин в четверг утром заявлял, что более половины находившихся на "Азовстали" украинских военных уже "сложили оружие".

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