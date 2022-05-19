Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Красный Крест" регистрирует всех бойцов, которые выходят с завода "Азовсталь"

Елена РощинаЧетверг, 19 мая 2022, 14:11
Выход с Азовстали, скриншот

Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что на этой неделе зарегистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Международный комитет Красного Креста (МККК), а также российский пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Детали: Во вторник 17 мая МККК по просьбе сторон начал регистрацию бойцов, покидающих завод "Азовсталь", в том числе раненых. Операция продлилась в среду и еще продолжалась в четверг, то есть 18-19 мая.

МККК не перевозит военнопленных в места их содержания.

Процесс регистрации, которому способствовал МККК, предполагает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет комитету отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

Согласно мандату, предоставленному МККК государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, комитет должен иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частоту этих посещений не должны чрезмерно ограничивать.

Когда позволяют обстоятельства, каждая сторона конфликта должна сделать все возможное для поиска и сбора погибших, добавляют в организации.

ВИДЕО ДНЯ

МККК "поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву".

"Красный Крест" не сообщает, сколько точно бойцов с "Азовстали" зарегистрировано.

Ранее в этот день российские пропагандисты из "РИА Новости" заявили, что представители Киева и "Красного креста" посетили пленных украинских бойцов и убедились, что их "содержат в нормальных условиях".

По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки с "Азовстали" вышел еще 771 боец ​​полка "Азов", а всего с 16 мая "в плен сдались" 1730 бойцов, в том числе 80 раненых. 18 мая сообщалось, что с заблокированного завода вышло 959 бойцов.

Пособник оккупантов из ОРДО Денис Пушилин в четверг утром заявлял, что более половины находившихся на "Азовстали" украинских военных уже "сложили оружие".

Предыстория:

Темы: МариупольАзовпленныеэвакуация
Главное сегодня

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы

видеоБойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

видеоСМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают "Азовсталь"

Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи

Все новости...
Мариуполь
Мариуполю угрожает экологическая катастрофа из-за трупов и бомбардировок – экоактивист
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
Маляр призывает не воспринимать российские заявления относительно "азовцев"
Последние новости
04:30
Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ
03:28
СМИ: США подумывают на полгода отменить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна
02:30
Boeing запустил свою беспилотную капсулу к МКС
01:31
Донецкая область: Россиянам не удалось перерезать трассу на Бахмут
00:40
видеоВ СМИ обнародовали кадры из камеры парамедика "Тайры", взятой в плен в Мариуполе
00:24
Смоленская катастрофа: польский суд одобрил арест российского диспетчера
00:24
Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time
00:13
Угроза стагфляции в мировой экономике, помощь Украине: итоги дня
23:54
Зеленский объяснил партнерам, зачем давать Украине деньги
23:52
Подмена понятий по-российски: в РФ уже открыто заявляют, что воюют с Западом
Все новости...