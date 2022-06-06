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Китай успешно отправил астронавтов на новую космическую станцию

Анастасия КалатурПонедельник, 6 июня 2022, 00:35
ФОТО: CNN

Китай успешно отправил троих астронавтов на свою новую космическую станцию.

Источник: Китайское космическое агентство CMSA, CNN

Детали: Астронавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сючже отправились на космическом корабле "Шэньчжоу-14" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Команда будет жить и работать в основном модуле "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун" в течение шести месяцев, прежде чем возвратиться на Землю в декабре. Астронавты будут продолжать строительные работы.

Это третья миссия с экипажем при строительстве космической станции, которую Китай планирует ввести в эксплуатацию до декабря 2022 года. Ожидается, что по завершении строительства космическая станция прослужит 15 лет.

До конца года запланировано шесть космических миссий.

По данным CMSA, Китай планирует ежегодно отправлять на станцию ​​две миссии с экипажем и две грузовые миссии.

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Темы: космосКитай
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