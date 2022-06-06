Китай успешно отправил астронавтов на новую космическую станцию

Китай успешно отправил троих астронавтов на свою новую космическую станцию.

Источник: Китайское космическое агентство CMSA, CNN

Детали: Астронавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сючже отправились на космическом корабле "Шэньчжоу-14" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

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Команда будет жить и работать в основном модуле "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун" в течение шести месяцев, прежде чем возвратиться на Землю в декабре. Астронавты будут продолжать строительные работы.

Это третья миссия с экипажем при строительстве космической станции, которую Китай планирует ввести в эксплуатацию до декабря 2022 года. Ожидается, что по завершении строительства космическая станция прослужит 15 лет.

До конца года запланировано шесть космических миссий.

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По данным CMSA, Китай планирует ежегодно отправлять на станцию ​​две миссии с экипажем и две грузовые миссии.