Латвия запретила все телеканалы РФ до окончания войны и возвращения Крыма

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрещении трансляции последних 80 телеканалов из России, которые еще можно было смотреть на территории балтийской страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Delfi.

Решение было принято с учетом новой законодательной нормы, предусматривающей, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

Это решение вступит в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит войну против Украины и не вернет оккупированный Крым.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.

Решение о блокировании российских каналов, в том числе развлекательных, Национальный совет по электронным СМИ принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение.

29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы "THT - Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил свое решение тем, что совет не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

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Совет обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если они выпускаются в странах, угрожающих суверенитету других стран.