Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр

Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 21:01
В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ С FACEBOOK

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блок-посты, потому что боятся наступления украинских защитников.

Источник: мэр города Иван Федоров в Facebook

Дословно: "Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов.

Реклама:

Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет".

Детали: Федоров добавил, что в ближайшие месяцы Мелитополь деоккупируется.

По его словам, приоритет государственной политики сейчас – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

5 июня в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: 

  • Оккупанты отключили связь на захваченной части Херсонской и Запорожской областей. Купить российскую сим-карту можно только по паспорту.

Темы: МелитопольоккупациявойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
На западе Украины создали спецлагерь для российских пленных – Малюська
Украина получила первые тела бойцов, погибших на "Азовстали" – AP
Зеленский о Северодонецке: Если отойти, будет очень дорого возвращаться
В Северодонецке идет артиллерийская дуэль – ВГА
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: