В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блок-посты, потому что боятся наступления украинских защитников.

Источник: мэр города Иван Федоров в Facebook

Дословно: "Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов.

Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет".

Детали: Федоров добавил, что в ближайшие месяцы Мелитополь деоккупируется.

По его словам, приоритет государственной политики сейчас – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

5 июня в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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