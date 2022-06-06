В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр
Понедельник, 6 июня 2022, 21:01
В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блок-посты, потому что боятся наступления украинских защитников.
Источник: мэр города Иван Федоров в Facebook
Дословно: "Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов.
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Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет".
Детали: Федоров добавил, что в ближайшие месяцы Мелитополь деоккупируется.
По его словам, приоритет государственной политики сейчас – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.
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5 июня в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним:
- Оккупанты отключили связь на захваченной части Херсонской и Запорожской областей. Купить российскую сим-карту можно только по паспорту.