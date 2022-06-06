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В Северодонецке идет артиллерийская дуэль – ВГА

Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 22:09
В Северодонецке идет артиллерийская дуэль – ВГА
АЛЕКСАНДР СТРЮК. ФОТО: KANALDOM.TV

В Северодонецке продолжаются уличные бои, между украинскими защитниками и российскими захватчиками ведется настоящая артиллерийская дуэль.

Источник: руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Северодонецке идут упорные бои, уличные бои, это очень сложно. При этом ведется артиллерийская дуэль.

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Конечно, у нас есть надежда, верим в наши Вооруженные силы, но никто не собирается покидать город и должен его отбивать".

Детали: По словам мэра, россияне преобладают в живой силе: "Они бросают и бросают новый человеческий ресурс. И это до сих пор усложняет ситуацию".

Стрюк добавил, что разрушения в Северодонецке можно сравнивать с Мариуполем и Попасной.

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Что предшествовало: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Ранее во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше.

Темы: Северодонецквойнаоккупацияобстрел
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