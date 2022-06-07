Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Хельсинки книжный магазин, дистрибьютор русской литературы, продает антиукраинскую пропаганду

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 11:38

В Хельсинки книжный магазин "Руслания", являющийся крупным дистрибьютором русской литературы, фильмов и периодических изданий, выставил на продажу книги с антиукраинской пропагандой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Yle.

На сайте магазина представлена ​​литература, которая оправдывает военные действия России в Украине и отрицает возможность существования независимого украинского государства.

В числе прочих продается, например, книга "Эксперимент "Украина". Недоразумение длиной в столетие". В ней, а также в нескольких подобных книгах, украинцев обвиняют в нацизме, призывают к "денатификации" Украины и отправке украинского населения в лагеря.

Директор "Руслании" Андреас Агопов заявил, что такие издания "преимущественно покупают профессионалы, которые по роду деятельности пытаются узнать, что пишут люди из противоположных военных лагерей".

"Наша идея заключается в том, что литература, учебники, другие книги и периодика должны оставаться доступными без цензуры. Таким образом любой, кто хочет расширить собственный взгляд, может это сделать. "Руслания" остается вне политики. Мы распространяем книги с противоположными взглядами и позициями", - заявил Агопов.

На вопрос, будет ли "Руслания" предпринимать какие-либо действия в отношении литературы, содержащей риторику ненависти, Агопов ответил, что "мы не исполнительный орган цензуры", и что в Финляндии книги признаются экстремистскими и изымаются из продажи только по решению суда.

ВИДЕО ДНЯ

От "Руслании" ранее уже требовали снять с продаж часть ассортимента. По словам Агопова, с начала войны в Украину в магазин поступило около десяти запросов с требованиями убрать из каталога те или иные издания.

"Если бы мы убирали с полок все книги, которые кого-то не устраивают, нам пришлось бы отказаться от продажи большинства изданий", - заявил директор "Руслании".

По информации Yle, с подобными обращениями магазин сталкивался и раньше.

В частности, в 2014 году после аннексии Крыма некоторые пользователи в соцсетях жаловались на то, что в "Руслании" продаются книги, оправдывающие российскую политику.

Темы: пропагандакультураЕвро-2012
Главное сегодня

В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Все новости...
пропаганда
Латвия запретила все телеканалы РФ до окончания войны и возвращения Крыма
"Это какое-то издевательство": реакция украинцев на Овсянникову и ее возможный приезд в Украину
Путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил", из-за поставок оружия Украине
Последние новости
02:44
Свитолина стала амбасадором United24
02:05
Враг обстрелял из минометов Шосткинский район Сумской области
01:48
Новости 7 июня: рекордно малые заимствования от военных облигаций, горючее без пограничных очередей
01:34
Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага
01:18
Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"
00:53
В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ
00:28
Со следующей недели в Украине запустят "Книгу палачей" – президент
00:25
Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти
00:15
Россия платит за войну против Украины почти по 300 жизней солдат ежедневно – Зеленский
23:54
Европарламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Все новости...