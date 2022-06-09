ООН: Разминирование украинских портов может занять месяцы
Четверг, 9 июня 2022, 03:30
Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.
Источник: специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg
Прямая речь: "Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев".
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Напомним:
- Главный риск в открытии портов для экспорта зерна – в невыполнении Россией даже задекларированных обязательств.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.
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