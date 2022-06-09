ООН: Разминирование украинских портов может занять месяцы

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.

Источник: специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg

Прямая речь: "Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев".

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Напомним: