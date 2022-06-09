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Непредоставление Украине статуса кандидата будет победой Путина - экс-советник главы дипломатии ЕС

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 12:47

Бывшая советница экс-главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и действующего топ-дипломата Жозепа Борреля Натали Точчи считает, что Европейский Союз должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС – в противном случае блок допустит грубую ошибку, что станет победой Путина.

Об этом Точчи пишет в своем анализе, касающемся Украины и Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Точчи подчеркивает, что Европейский совет в конце июня должен признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС.

"Сделать это будет стратегической победой, а не сделать – грубой ошибкой. Поиск выдумок (например, статус потенциального кандидата) будет означать последнее", – считает Точчи, итальянский политолог и эксперт по международным отношениям.

Она отмечает, что предоставление Украине кандидатского статуса является ключевым с точки зрения символизма, но самого символизма маловато. Украине также должны быть предоставлены конкретные преимущества в краткосрочной перспективе, такие как вступление в Европейскую экономическую зону.

"Отказ от кандидатства (или предложение пустой альтернативы - статуса потенциального кандидата) станет символическим фиаско для Украины и ЕС, а также ошеломительной символической победой для Путина.

Наряду с признанием полного статуса кандидата не менее важна необходимость сопровождать процесс присоединения конкретными преимуществами в краткосрочной перспективе. Здесь не нужно изобретать велосипед через понятие европейского политического и геополитического сообщества.

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Существуют конкретные формулы, такие как Европейская экономическая зона, доказавшие свою эффективность как ступень до полноправного членства в ЕС. Война в Украине позволяет возродить расширение", - считает Натали Точчи, добавляя, что процесс расширения ЕС на Западные Балканы должен быть возобновлен благодаря заявкам новых стран на членство.

Точчи заявляет, что предложение от ЕС для Украины четкого и конкретного пути к членству в ЕС является императивом не только для прекращения войны, но и для того, чтобы она не разразилась снова в будущем.

Как известно, на следующей неделе ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Грузию и Молдову. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.

Смотрите также: Украина - кандидат на членство в ЕС? Главные вызовы и препятствия новому статусу.

Темы: ЕвропаПутинЕС
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