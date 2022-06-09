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В Кремле заявляют, что "недружественные страны", получающие газ, платят рублями

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 21:12

В Кремле заявляют, что не планируют отключать поставки газа новым европейским странам, а продолжающие получать газ платят согласно новым требованиям РФ.

Как сообщает российский ТАСС, об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

"Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - сказал Песков в комментарии СМИ.

Приказ предусматривает, что с 1 апреля так называемые "недружественные страны" должны производить конвертацию евро или долларов в рубли при оплате - перечислять средства в "Газпромбанк", который будет покупать рубли на биржах и переводить специальные на счета импортеров в рублях.

"Газпром" прекратил поставку газа ведущим компаниям уже пяти европейских стран за отказ выполнять требование России об оплате в рублях. Вначале без поставок остались Польша и Болгария, дальше - Финляндия, последними - нидерландская Gasterra и датская Ørsted. Кроме того, "Газпром" прекратил поставки по одному из контрактов Shell Energy Europe.

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Темы: Росcиягазсанкции
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