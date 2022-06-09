У Кремлі заявляють, що "недружні країни", які ще отримують газ, платять рублями

У Кремлі заявляють, що не планують відмикати постачання газу новим європейським країнам, і ті, хто його продовжують отримувати, працюють згідно з новими вимогами РФ.

Як повідомляє російський ТАСС, про це заявив речник президента Росії Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Система працює, система налагоджена. Ті, хто отримує газ, вже працює за новою системою, що прописана у відповідному указі президента РФ", - сказав Пєсков у коментарі ЗМІ.

Наказ передбачає, що з 1 квітня так звані "недружні країни" мають здійснювати конвертацію євро чи доларів у рублі під час оплати - перераховувати кошти у "Газпромбанк", який буде купувати рублі на біржах і переводити спеціальні на рахунки імпортерів у рублях.

"Газпром" припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову платити за такою схемою. Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі - Фінляндія, останніми - нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, "Газпром" припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.

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