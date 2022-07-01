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Кулеба поговорил с польским коллегой из-за заявлений посла Украины в Германии о Бандере

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 09:40

Главы МИД Украины и Польши провели телефонный разговор после заявлений украинского посла в Германии Андрея Мельника, которые, как утверждает Варшава, фальсифицируют историю.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Состоялся разговор с моим приятелем министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в этом деле" - написал в Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокации, так и нехватке благоразумия и ответственности", - добавил он.

В МИД Украины также выступили с заявлением в связи с комментариями Мельника, отметив, что отношения Украины и Польши находятся на своем пике.

"Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами. Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины" - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

В интервью журналисту Тело Юнгу украинский дипломат прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной по поводу Степана Бандеры.

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В программе Jung & Naiv посол, в частности, ответил на вопрос о расправах над польским населением. Как отметил Мельник, в указанный период происходили массовые убийства как поляков, так и украинцев. "Это была война", - сказал дипломат.

Журналист также спросил обвинения Израиля в адрес войск УПА, якобы причастных к убийству тысяч евреев. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убивали евреев", – пояснил дипломат, который также отметил, что это нарратив, продвигаемый Россией.

Когда в определенный момент разговора журналист заявил, что ему непонятно, как человека, ответственного за убийство поляков и евреев, можно назвать "героем", Мельник решительно отрицает это мнение и заявил, что Бандера не был массовым убийцей.

Темы: Кулеба ДмитрийБандераПольшаГермания
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