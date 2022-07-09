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Президент Шри-Ланки согласился уйти в отставку после протестов

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 20:37
Президент Шри-Ланки согласился уйти в отставку после протестов
Готабая Раджапакса, фото Getty Images

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку в среду, 13 июля, после вспыхнувших в стране протестов.

Источник: спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена в телевизионном обращении в субботу, пишет Associated Press и Reuters

Детали: Махинда Япа Абейвардена сказал, что он проинформировал Раджапакса о решении, принятом на встрече лидеров парламентских партий, с просьбой к нему покинуть свой пост, и он согласился.

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Однако Раджапакса останется президентом до среды, чтобы обеспечить плавную передачу власти, добавил Абейвардена.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как протестующие ворвались в официальную резиденцию президента, чтобы выразить свой гнев по поводу тяжелого экономического кризиса в стране. Протестующие также ворвались в частную резиденцию премьер-министра и подожгли ее.

Ни Раджапакса, ни Викрамасингхе не было в их домах, когда на здания было совершено нападение.

По меньшей мере 39 человек, в том числе двое полицейских, были ранены и госпитализированы во время протестов, сообщили Reuters источники в больницах.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе также заявил, что готов уйти в отставку, говорится в заявлении его офиса в субботу вечером.

AP отмечает, что экономика Шри-Ланки находится в состоянии коллапса, полагаясь на помощь Индии и других стран, лидеры страны пытаются договориться о помощи с Международным валютным фондом. Экономический кризис привел к острой нехватке предметов первой необходимости, из-за чего люди с трудом покупают еду, топливо и т.д.

Беспорядки привели к многомесячным протестам, которые почти уничтожили политическую династию Раджапакса, правившую Шри-Ланкой большую часть последних двух десятилетий.

Темы: Шри-Ланка
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