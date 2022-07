Президент Шри-Ланки согласился уйти в отставку после протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку в среду, 13 июля, после вспыхнувших в стране протестов.

Источник: спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена в телевизионном обращении в субботу, пишет Associated Press и Reuters

Детали: Махинда Япа Абейвардена сказал, что он проинформировал Раджапакса о решении, принятом на встрече лидеров парламентских партий, с просьбой к нему покинуть свой пост, и он согласился.

Однако Раджапакса останется президентом до среды, чтобы обеспечить плавную передачу власти, добавил Абейвардена.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как протестующие ворвались в официальную резиденцию президента, чтобы выразить свой гнев по поводу тяжелого экономического кризиса в стране. Протестующие также ворвались в частную резиденцию премьер-министра и подожгли ее.

Ни Раджапакса, ни Викрамасингхе не было в их домах, когда на здания было совершено нападение.

По меньшей мере 39 человек, в том числе двое полицейских, были ранены и госпитализированы во время протестов, сообщили Reuters источники в больницах.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе также заявил, что готов уйти в отставку, говорится в заявлении его офиса в субботу вечером.

