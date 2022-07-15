ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент

По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Детали: ОК "Юг"

Дословно: "Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице".

Детали: Фиолент - мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя.

Что предшествовало: В то же время, ранее в Офисе президента и Командовании Воздушных сил сообщали, что удар по Виннице россияне нанесли "Калибрами" с подводной лодки в Черном море.

Предыстория:

Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.

По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены в районе села Рахны Винницкой области.

Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ утверждает, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

По состоянию на вечер число жертв составляет 23 (из них - три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.