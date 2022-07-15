ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент
Пятница, 15 июля 2022, 02:33
По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
Детали: ОК "Юг"
Дословно: "Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице".
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Детали: Фиолент - мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя.
Что предшествовало: В то же время, ранее в Офисе президента и Командовании Воздушных сил сообщали, что удар по Виннице россияне нанесли "Калибрами" с подводной лодки в Черном море.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
- По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены в районе села Рахны Винницкой области.
- Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ утверждает, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".
- По состоянию на вечер число жертв составляет 23 (из них - три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.