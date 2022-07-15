ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент

По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Детали: ОК "Юг"

Дословно: "Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице".

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Детали: Фиолент - мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя.

Что предшествовало: В то же время, ранее в Офисе президента и Командовании Воздушных сил сообщали, что удар по Виннице россияне нанесли "Калибрами" с подводной лодки в Черном море.

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