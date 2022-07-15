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ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 02:33

По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Детали: ОК "Юг"

Дословно: "Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице".

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Детали: Фиолент - мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя.

Что предшествовало: В то же время, ранее в Офисе президента и Командовании Воздушных сил сообщали, что удар по Виннице россияне нанесли "Калибрами" с подводной лодки в Черном море.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
  • По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены   в районе села Рахны Винницкой области.
  • Президент  Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ  утверждает, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".
  • По состоянию на вечер число жертв   составляет 23 (из них - три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.

Темы: ВинницавойнаРосcия
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