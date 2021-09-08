Приемы Олега Татарова. Репортаж со дня рождения куратора силового блока от ОП

Обіцяний Володимиром Зеленським лозунг про "нові обличчя" влада часто трактує по-своєму. Точніше, за відомим принципом, що все нове – це добре забуте старе. Так у самому серці влади, на Банковій, з’явився заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Він служив в "органах" з кінця 90-х років. За часів Віктора Януковича працював заступником начальника у головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ. Така посада зобов’язує контролювати, щоб слідчі не порушували закон, і фактично дає можливість впливати на слідчих.

Під час Революції гідності Татаров був одним зі спікерів офіційного слідства і виправдовував дії тодішніх силовиків. Ще в кінці 2013 року він прославився заявами про те, що протестувальники нападали на "беркутівців", а не навпаки, і що силовики не використовували вогнепальну зброю, а постріли могли робитись "серед мітингувальників".

Як і багато хто зі звільнених після Майдану колег, Татаров пішов в адвокатуру. І брався за нерядові кейси. Серед його клієнтів: юрист Андрій Портнов, який у свій час працював на Банковій за Віктора Януковича, родина загиблого нападника на Сергія Стерненка, ексрегіонал Вадим Новинський, колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук.

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Доленосною для Татарова стала робота керівником юридичного департаменту в корпорації "Укрбуд" ексдепутата Максима Микитася. Коли забудовника запідозрили у зловживаннях і розкраданні грошей на квартирах для Нацгвардії, Татаров представляв його інтереси у двобої з правоохоронцями.

Уже за президентства Зеленського, за даними УП, Олега Татарова спершу "протягували" в Офіс генерального прокурора.

Однак у серпні 2020 року Татаров став заступником Андрія Єрмака на Банковій. Там йому відвели правоохоронний напрямок: формування силової вертикалі і підбір кадрів.

За таким призначенням, очікувано, послідувала критика в суспільстві. Однак у Зеленського на неї особливо не реагували. Сам президент лише віджартовувався, мовляв, за віком Татаров не така і "стара людина". І говорив, що головне, "щоб людина була чесна".

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У кінці 2020 року цю чесність похитнули детективи Національного антикорупційного бюро. Татарову підготували підозру у посередництві в хабарі.

За версією слідства, у 2017 році він допоміг Микитасю організувати підкуп експерта МВС у справі щодо квартир для Нацгвардії. В обмін на нерухомість експерт виготовив документи на користь "Укрбуду": вони мали підтвердити ціну збудованих квартир і законність угод з державою.

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Коли детективи наважились принести підозру на Банкову, президентська вертикаль почала рятувати Татарова. Офіс генпрокурора спершу відсторонив чотирьох прокурорів, що зірвало вручення підозри. А згодом, прикриваючись рішенням суду, забрав матеріали з антикорупційних органів до Служби безпеки України. Де справу і "поховали".

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Ця історія ніяк не зачепила кар’єру Татарова. Він залишився на посаді і продовжив курувати правоохоронну систему.

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На початку вересня він святкував свій 39-й день народження. За традицією українського істеблішменту, такі святкування проливають світло на чимало впливових зв’язків.

"Українська правда" зафіксувала гостей заміського ресторанного комплексу в Конча-Заспі, серед яких були політики й високопоставлені правоохоронці. У тому числі, й ті, хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова".