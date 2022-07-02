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В июле Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 01:10
В июле Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса
фото: Getty Images

Бразилия, которая будет в июле председательствовать в Совете Безопасности ООН, планирует созвать заседание органа для обсуждения глобального продовольственного кризиса в контексте войны России против Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на пресс-конференции в пятницу заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Кошта Фильо.

"Наш план – провести заседание (Совбеза ООН) по Украине с акцентом на продовольственную безопасность, которая, как мы считаем, влияет не только на местное население, но и на весь мир. Мы считаем, что этот вопрос может создать желаемый первый шаг на пути к разрешению конфликта", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что конкретная дата заседания Совета Безопасности пока неизвестна и будет зависеть от успеха переговоров при посредничестве ООН и Турции по вывозу зерна из Украины.

"Это очень щепетильный и чувствительный вопрос, вы знаете, что ведутся переговоры по этому вопросу, и точная дата заседания будет зависеть от развития этих консультаций и переговоров, которые проходят в Европе", - добавил Фильо.

Ранее стало известно о проведении четырехсторонних переговоров Украины, России, Турции и ООН по вывозу украинского зерна через Черное море, контролируемое российским флотом.

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На прошлой неделе руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

А ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях провести телефонные переговоры с главами Украины и России по вывозу украинского зерна по морскому пути.

Темы: ООНпродуктыкризис
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