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Тысячи людей, в том числе украинцы, участвуют в юбилейном прайде в Лондоне

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 19:30
фото Sky News

В субботу тысячи человек вышли на улицы британской столицы, чтобы поучаствовать в юбилейном, 50-м прайде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Яркая толпа из тысяч людей собралась либо принять участие в празднике, либо наблюдать за ним, образовав феерию из радужных флагов, блесток и блесток.

После двух лет отмены из-за пандемии коронавируса парад состоялся полвека спустя после первого марша в Лондоне в честь прайда в 1972 году.

Субботняя процессия прошла по схожему маршруту, что и оригинальный, начавшись возле Гайд-парка и пройдя по улицам в Вестминстер. После этого должен был состояться концерт на Трафальгарской площади.

Крис Джоэл-Дешилдс, один из организаторов прайда в Лондоне, сказал, что после инаугурационного мероприятия были заработаны "важные" права и свободы, "но еще много работы впереди".

Присоединившись к празднованию, мэр Лондона Садик Хан приветствовал "прекрасный день" "единства, видимости, равенства и солидарности".

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Как сообщает Sky News, в лондонском прайде приняла участие и группа женщин с украинскими флагами.

Ожидалось, что более 600 групп ЛГБТК примут участие в марше, возглавленном членами Фронта освобождения геев из прайда 1972 года.

Также были представлены организации – от благотворительных организаций до университетов и экстренных служб.

Напомним, в минувшую субботу украинцы и поляки выступили за мир и потребовали прекратить дискриминацию ЛГБТ+ сообщества на совместном прайде в Варшаве.

Темы: ЛГБТВеликобритания
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