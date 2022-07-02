Байден направил Конгрессу письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден направил соответствующим комитетам Конгресса Штатов письма с отчетами о готовности Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО.

Источник: сайт Белого дома

Прямая речь: "Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеция к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции о рекомендации и согласии на ратификацию протоколов авроатлантического договора 1949 г. о присоединении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 г.".

Детали: Другое письмо аналогичного содержания касается присоединения к НАТО Финляндии.