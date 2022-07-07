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На Змеином обнаружили 30 единиц уничтоженной техники россиян

"Украинская правда"Четверг, 7 июля 2022, 14:59
На Змеином обнаружили 30 единиц уничтоженной техники россиян
Фото ГУР

Вооруженные силы Украины зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.

Источник: ГУР, ОК "Юг"

Дословно: "Сегодня состоялся завершающий этап операции, во время которого специальные подразделения ГУР МО Украины и ССО ВС Украины под командованием генерал-майора Андрея Ковальчука выполнили задание по зачистке острова Змеиный и подтвердили уничтожение около 30 единиц вражеской техники, а также обнаружили заброшенную противником амуницию".

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Детали: На украинском острове российские захватчики оставили амуницию и сплошные руины, как привычный след "русского мира".

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Темы: войнаЗмеиныйармия
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