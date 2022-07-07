На Змеином обнаружили 30 единиц уничтоженной техники россиян
Четверг, 7 июля 2022, 14:59
Вооруженные силы Украины зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.
Дословно: "Сегодня состоялся завершающий этап операции, во время которого специальные подразделения ГУР МО Украины и ССО ВС Украины под командованием генерал-майора Андрея Ковальчука выполнили задание по зачистке острова Змеиный и подтвердили уничтожение около 30 единиц вражеской техники, а также обнаружили заброшенную противником амуницию".
Детали: На украинском острове российские захватчики оставили амуницию и сплошные руины, как привычный след "русского мира".
Что предшествовало:
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- 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.
- 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.