После освобождения Змеиного возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море"

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".

Источник: Администрация морских портов Украины

Дословно: "Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию".

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