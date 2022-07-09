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После освобождения Змеиного возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море"

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 21:45
ФЛАГ УКРАИНЫ НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ, ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".

Источник: Администрация морских портов Украины

Дословно: "Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию".

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Темы: ЗмеиныйОдесская областькорабли
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