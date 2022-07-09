После освобождения Змеиного возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море"
Суббота, 9 июля 2022, 21:45
После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".
Источник: Администрация морских портов Украины
Дословно: "Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию".
Предыстория:
- 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.
- 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.
- В ССО рассказали подробности высадки на остров.
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