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ВСУ второй раз ударили по мосту в Херсоне, оккупанты хотят его закрыть – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 12:49
ВСУ второй раз ударили по мосту в Херсоне, оккупанты хотят его закрыть – росСМИ
Фото РИА Новости

Российские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, теперь оккупанты заявили, что его нужно закрыть.

Источник: российские пропагандистские издание "РИА Новости", ТАСС, "Известия", коллаборант Владимир Сальдо в Telegram 

Прямая речь коллаборанта Кирилла Стремоусова: "Скорее всего движение мы будем перекрывать мост. Мы найдем пути соединения с левым берегом. Будем строить понтонные мосты. Я убежден, что мост нужно сейчас закрывать".

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Детали: По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту – они били "по шву моста". 

 
Скриншот из видео "ИЗвестий"

Он добавил, что оккупанты насчитали "около восьми попаданий по мосту, а часть ПВО перехватила".

Другой коллаборант, назначенный оккупантами на должность так называемого "главы администрации Херсонской области" Владимир Сальдо сообщил, что на Антоновском мосту временно ограничат движение, чтобы начать ремонт.

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По его словам, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту, а грузовой транспорт вынужден будет объезжать через Каховскую ГЭС.

Почему это важно: Антоновский мост – важная транспортная артерия, по которой захватчики перевозят технику и боеприпасы из оккупированного Крыма.

Что было раньше: Утром 19 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. РосСМИ сообщали, что ВСУ выпустили по вражеским целям 6 ракет, и одна из них упала в районе Антоновского моста. Позже в облсовете сообщили, что стратегически важный Антоновский мост в Херсоне был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации.

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Темы: Херсоноккупациявойна
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