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ВСУ второй раз ударили по мосту в Херсоне, оккупанты хотят его закрыть – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 12:49
Фото РИА Новости

Российские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины второй раз за два дня ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, теперь оккупанты заявили, что его нужно закрыть.

Источник: российские пропагандистские издание "РИА Новости", ТАСС, "Известия", коллаборант Владимир Сальдо в Telegram 

Прямая речь коллаборанта Кирилла Стремоусова: "Скорее всего движение мы будем перекрывать мост. Мы найдем пути соединения с левым берегом. Будем строить понтонные мосты. Я убежден, что мост нужно сейчас закрывать".

Детали: По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту – они били "по шву моста". 

 
Скриншот из видео "ИЗвестий"

Он добавил, что оккупанты насчитали "около восьми попаданий по мосту, а часть ПВО перехватила".

Другой коллаборант, назначенный оккупантами на должность так называемого "главы администрации Херсонской области" Владимир Сальдо сообщил, что на Антоновском мосту временно ограничат движение, чтобы начать ремонт.

По его словам, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту, а грузовой транспорт вынужден будет объезжать через Каховскую ГЭС.

Почему это важно: Антоновский мост – важная транспортная артерия, по которой захватчики перевозят технику и боеприпасы из оккупированного Крыма.

Что было раньше: Утром 19 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. РосСМИ сообщали, что ВСУ выпустили по вражеским целям 6 ракет, и одна из них упала в районе Антоновского моста. Позже в облсовете сообщили, что стратегически важный Антоновский мост в Херсоне был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации.

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Темы: Херсоноккупациявойна
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