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New York Times открывает бюро в Киеве: будут писать о войне

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 14:24
New York Times открывает бюро в Киеве: будут писать о войне
Фото detector.media

Американское издание New York Times открывает бюро в Киеве, чтобы писать о российской агрессии против Украины, его возглавит Эндрю Крамер, который раньше работал в московском бюро.

Источник: New York Times

Дословно NYT: "Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, которая перевернула жизнь миллионов украинцев и отразилась далеко за пределами страны. Конфликт поставил людей по всему миру под угрозу голодной смерти, разрушил союзы, подорвал усилия по переходу на экологически чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку, основанному на правилах.

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Эндрю Крамер ­– наш самый первый руководитель украинского бюро".

Детали: Отмечается, что Крамер начал работу в NYT в 2005 году. Он работал корреспондентом Business Day, а затем – международного отдела, и в течение многих лет был основным репортером, освещавшим события в Украину из московского бюро. В 2014 году, когда начались боевые действия на Донбассе, Крамер был военным корреспондентом на востоке Украины.

До прихода в The Times Эндрю работал в Associated Press, в The Washington Post, а также в качестве внештатного репортера в San Francisco Chronicle и The Ukiah Daily Journal в Калифорнии.

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Для справки: New York Times опубликовали ряд материалов о войне в Украине с начала полномасштабного вторжения России. В частности, издание разыскало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на улице Яблонской, 144 в Буче Киевской области.

Также журналисты New York Times провели масштабное расследование и насчитали, что российские военные в 450 случаях применяли неточные боеприпасы, использование которых запрещено или существенно ограничено международным правом.

Предыстория: 

Темы: СШАСМИУкраинавойна
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