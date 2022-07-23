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New York Times відкриває бюро в Києві: писатимуть про війну

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 14:24
New York Times відкриває бюро в Києві: писатимуть про війну
Фото detector.media

Американське видання New York Times відкриває бюро у Києві, щоб писати про російську агресію проти України, його очолить Ендрю Крамер, який раніше працював у московському бюро.

Джерело: New York Times

Дослівно NYT: "Ми створили бюро у Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і позначилася далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей у ​​всьому світі під загрозу голодної смерті, зруйнував союзи, підірвав зусилля з переходу на екологічно чисту енергію і кинув виклик і так крихкому світовому порядку, заснованому на правилах.

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Ендрю Крамер – наш найперший керівник українського бюро".

Деталі: Зазначається, що Крамер розпочав роботу у NYT у 2005 році. Він працював кореспондентом Business Day, а потім – міжнародного відділу і протягом багатьох років був основним репортером, який висвітлював події в Україну з московського бюро. 2014 року, коли почалися бойові дії на Донбасі, Крамер був військовим кореспондентом на сході України.

До приходу в The Times Ендрю працював в Associated Press, The Washington Post, а також як позаштатний репортер у San Francisco Chronicle і The Ukiah Daily Journal у Каліфорнії.

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Для довідки: New York Times опублікували низку матеріалів про війну в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, видання розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на вулиці Яблунській, 144 в Бучі на Київщині.

Також журналісти NYT провели масштабне розслідування й нарахували, що російські військові в більше, ніж 450 випадках застосовували некеровані боєприпаси, використання котрих прямо заборонене або суттєво обмежене міжнародним правом.

Передісторія: 

Теми: СШАЗМІУкраїнавійна
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