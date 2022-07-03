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Поляки уже собрали 4 млн злотых на "Байрактар" для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 14:36

Поляки собрали на боевой беспилотник "Байрактар" для Украины уже 4 миллиона злотых – почти пятую часть необходимой суммы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский.

"Это значит, что мы не "привыкли" к войне и хотим дальше помогать украинцам. Праздники или нет – мы всегда с ними, потому что они защищают и нашу независимость", – прокомментировал он.

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Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.

Сейчас на официальном "счетчике" кампании - 4 миллиона и около 17 тысяч злотых, до конца сбора остается 25 дней. Взносы сделали уже почти 38 тысяч человек.

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