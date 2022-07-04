Миру озвучили "красные линии" относительно будущего Украины – манифест для Лугано

Ряд украинских организаций подписали Манифест гражданского общества для обнародования на Конференции по восстановлению Украины в Лугано, в нем очерчены критерии для принятия решений относительно будущего страны, красные линии и приоритетные задачи.

Источник: Манифест гражданского общества 2022 или "Луганская декларация", которую подписали представители гражданского общества перед Ukraine Recovery Conference, которая проходит в Швейцарии 4-5 июля

Дословно: "Восстановление инфраструктуры, мирной жизни в Украине должно происходить по новым стандартам и быть вкладом в устойчивость новых институтов.

Бремя войны и связанных страданий не должно побуждать политические элиты и часть общества к поддержке авторитарных систем управления и поиску популистских решений.

Наша современная история убедительно демонстрирует, что в критические моменты наши партнерства и наши государственные институции должны быть усилены включенностью гражданского общества, сетевых инициатив, волонтерских групп, частной инициативы, чей вклад делает реформы устойчивыми и будет предотвращать откат назад.

Поэтому, при всем нашем разнообразии и различиях во взглядах, мы хотим задекларировать общие принципы и рамку для будущего, ради которого миллионы украинцев ежедневно рискуют собственной жизнью".

Детали: Так, любые решения о будущем устройстве и восстановлении Украины должны отвечать этим критериям:

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Украина является государством с европейской идентичностью, которое разделяет общие ценности и историю с другими европейскими нациями и считает себя частью европейской семьи. Украина является представительной демократией с состязательным политическим процессом, изменяемыми правовым способом политическими элитами, честными и свободными выборами, свободой слова и независимыми медиа, защищенными правами человека, способным к действиям местным самоуправлением. Украина – открытая рыночная экономика с равными правилами игры и минимальным, ограниченным законом вмешательством государства. Украина является защищенным пространством для развития украинской и крымскотатарской культур и разнообразия различных культур и идентичностей. Украинцы включены в процесс принятия решений относительно своего будущего на всех уровнях. Любой процесс принятия решений является прозрачным и партисипативным. Решения обсуждаются и принимаются с учетом долгосрочных последствий. Никто не имеет монополии на решения, которые касаются всех. Гражданское общество является важным способом участия граждан в общественной жизни. Государство и местное самоуправление открыты для взаимодействия с гражданским обществом.

Красные линии, пересечение которых "неприемлемо ни при каких условиях, поскольку влечет экзистенциальные риски для Украины и украинцев":

Утрата государственной и территориальной целостности, депортация граждан, отказ от защиты прав человека. Замораживание или откладывание конфликта, что позволит Российской Федерации восстановиться и усилиться для продолжения войны против Украины или создать преграды в развитии для Украины. Уничтожение или притеснение идентичности, культуры, языка, прав и свобод граждан. Демонтаж демократических институтов, систем сдержек и противовесов, отказ от демократического процесса или манипуляция ими. Усиление государственного вмешательства в экономику. Уменьшение прозрачности государственного управления, расширение практик, порождающих коррупцию. Отказ от европейской и евроатлантической интеграции.

Приоритетные задачи для развития Украины:

Восстановление и усиление национальной безопасности, в том числе через вступление в системы коллективной безопасности. Восстановление и защита человеческой безопасности, в том числе от тоталитарного наследия советских практик в украинской политической системе; создание условий для возвращения граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома или были депортированы или взяты в плен. Защита и развитие демократической системы управления, политических прав и свобод граждан. Установление верховенства права, создание независимой и добродетельной системы правосудия, эффективной и справедливой системы органов правопорядка Целостное развитие человеческого капитала, модернизация системы образования и науки, заживление исторической травмы, рост уважения к достоинству человека. Защита прав собственности и поощрение частной инициативы в разнообразии ее проявлений, создание условий для свободного развития предпринимательства. Развитие местного самоуправления и субсидиарности в государственном управлении. Восстановление населения и природной среды сверх исторических показателей, модернизация экономики и инфраструктуры; европейская интеграция.

Дословно: "Все и каждое действие, направленное на помощь Украине в этот определяющий момент истории, должно соответствовать изложенным критериям.

Определение видения послевоенной Украины, стратегии восстановления и модернизации, конкретных планов и проектов на всех уровнях должно происходить не в узком кругу и под давлением текущих обстоятельств, а открытым, прозрачным, инклюзивным способом с привлечением соответствующих стейкхолдеров.

Во всем разнообразии мы – волонтеры, активисты, предприниматели, люди бизнеса, профессионалы – объединены общим стремлением к воплощению этих принципов, потому что это наш вклад в общее будущее".

Детали: Манифест подписали: Центр гражданских свобод, Евромайдан SOS, ОО "Европейская правда", Центр противодействия коррупции, "Пласт", Гражданская сеть "Опора", Движение "Честно", Международное агентство изменений, Фонд DEJURE и многие другие.

Конференция по восстановлению Украины (URC2022) проходит 4-5 июля в Лугано (Швейцария). В следующем году подобная конференция состоится в Великобритании.