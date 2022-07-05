Турция депортировала более 270 нелегальных мигрантов из Афганистана
Вторник, 5 июля 2022, 05:03
Власти Турции депортировали еще 273 мигранта афганской национальности, которые нелегально въехали в страну.
Источник: турецкое издание Anadolu Agency
Детали: Как пишет издание, в Турции продолжаются работы по предотвращению нелегальной миграции и депортации мигрантов без регистрации.
273 мигранта были доставлены в аэропорт Ахмед-и Хан в провинции Агры на юге Турции.
По завершении соответствующих процедур афганских мигрантов посадили в два самолета и отправили в Афганистан.
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