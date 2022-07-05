Турция депортировала более 270 нелегальных мигрантов из Афганистана

Власти Турции депортировали еще 273 мигранта афганской национальности, которые нелегально въехали в страну.

Источник: турецкое издание Anadolu Agency

Детали: Как пишет издание, в Турции продолжаются работы по предотвращению нелегальной миграции и депортации мигрантов без регистрации.

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273 мигранта были доставлены в аэропорт Ахмед-и Хан в провинции Агры на юге Турции.

По завершении соответствующих процедур афганских мигрантов посадили в два самолета и отправили в Афганистан.