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Украина подала заявку на членство в ОЭСР

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 19:36

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во вторник передал от имени государства заявку на поступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как сообщил Шмигаль, это произошло в ходе дискуссии о практическом внедрении Плана восстановления Украины в рамках конференции в швейцарском городе Лугано.

Заявку на вступление в ОЭСР премьер передал Генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману. Он выразил надежду, что рассмотрение заявки состоится как можно скорее.

"Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - отметил Шмигаль.

Организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

Напомним, в марте Совет Организации экономического сотрудничества и развития принял решение немедленно приостановить участие России и Белоруссии во всех своих органах.

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Россия издавна стремилась войти в этот элитный мировой клуб. Однако в результате войны в Украине организация решила прекратить отношения с государством-агрессором и завершила переговоры о возможности вступления РФ.

Темы: УкраинаэкономикаЕвропа
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