Глава комитета Бундестага считает санкции пртив РФ безнравственными и хочет запуска "Северного потока-2"

Немецкие "Левые" в Бундестаге настаивают на прекращении санкций против России и начале переговоров по введению в действие газопровода "Северный поток-2", чтобы обезопасить поставки газа в Германию.

Об этом заявил экономический эксперт парламентской группы "Левых", глава комитета по защите климата и энергетики Клаус Эрнст изданию Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Эрнст заявил, что на фоне энергетического кризиса федеральное правительство должно сделать все возможное, чтобы обеспечить энергоснабжение страны.

"Для этого, несмотря на нарушающую международное право войну, нужно говорить с Россией. В случае необходимости - ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" на ограниченный период времени, если поставки газа не могут быть гарантированы иным образом", - заявил политик.

Эрнст сказал, что перебои с газоснабжением могут нанести непоправимый ущерб промышленному костяку Германии, поэтому важно не допустить нормирования газа для промышленности.

Политик заявил, что правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, и назвал санкции неэффективными.

"Санкции в энергетической политике не работают. Они должны хотя бы замедлить российские силы. Война продолжается неустанно. Напротив: энергетические санкции выгодны России. Они означают, что хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше... Россия продолжает хорошо зарабатывать на своем сырье, а наши граждане и наша экономика страдают от совершенно ложной санкционной политики. На этом фоне сохранять санкции таким образом безнравственно", - заявил Эрнст.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает планы экспроприации части "Северного потока-2", расположенного на немецкой территории, и ее подключения к плавучему СПГ-терминалу.

Учитывая резкое уменьшение объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.

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