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Глава комитета Бундестага считает санкции пртив РФ безнравственными и хочет запуска "Северного потока-2"

Среда, 6 июля 2022, 14:08

Немецкие "Левые" в Бундестаге настаивают на прекращении санкций против России и начале переговоров по введению в действие газопровода "Северный поток-2", чтобы обезопасить поставки газа в Германию.

Об этом заявил экономический эксперт парламентской группы "Левых", глава комитета по защите климата и энергетики Клаус Эрнст изданию Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Эрнст заявил, что на фоне энергетического кризиса федеральное правительство должно сделать все возможное, чтобы обеспечить энергоснабжение страны.

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"Для этого, несмотря на нарушающую международное право войну, нужно говорить с Россией. В случае необходимости - ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" на ограниченный период времени, если поставки газа не могут быть гарантированы иным образом", - заявил политик.

Эрнст сказал, что перебои с газоснабжением могут нанести непоправимый ущерб промышленному костяку Германии, поэтому важно не допустить нормирования газа для промышленности.

Политик заявил, что правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, и назвал санкции неэффективными.

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"Санкции в энергетической политике не работают. Они должны хотя бы замедлить российские силы. Война продолжается неустанно. Напротив: энергетические санкции выгодны России. Они означают, что хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше... Россия продолжает хорошо зарабатывать на своем сырье, а наши граждане и наша экономика страдают от совершенно ложной санкционной политики. На этом фоне сохранять санкции таким образом безнравственно", - заявил Эрнст.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает планы экспроприации части "Северного потока-2", расположенного на немецкой территории, и ее подключения к плавучему СПГ-терминалу.

Учитывая резкое уменьшение объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.

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Темы: ГерманиясанкцииСеверный поток-2
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