Нардепу Ковалеву объявили подозрение в госизмене
Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в госизмене и пособничеству агрессору народному депутату Алексею Ковалеву.
Детали: По данным следствия, с 12 марта 2022 года подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Народный депутат публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в РФ.
Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона.
8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети нардеп разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.
Кроме того, в начале июля подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – замглавы "правительства Херсонской области".
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Что предшествовало: Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
Предыстория:
- 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
- В начале апреля Ковальёв написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
- 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
- 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.