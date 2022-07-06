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Нардепу Ковалёву объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 16:05
Нардепу Ковалёву объявили подозрение в госизмене
Алексей Ковалев. фото с его FB

Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в госизмене и пособничеству агрессору народному депутату Алексею Ковалёву.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: По данным следствия, с 12 марта 2022 года подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Народный депутат публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в РФ.

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Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона.

8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети нардеп разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.

Кроме того, в начале июля подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – замглавы "правительства Херсонской области".

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Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Предыстория:

  • 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
  • В начале апреля Ковалёв написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалёв заявил, что пережил покушение.

Темы: КовалёвХерсонская областьгосизменагенпрокурор
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