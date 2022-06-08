"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

Фракция "Слуга народа" обратится к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Алексея Ковалева, который признался в коллаборационизме, а прокуроры уже возбудили против него дело о госизмене.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, пресс-служба ГБР

Дословно: "Последние заявления Ковалёва, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с заместителем руководителя кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину.

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Именно поэтому мы решили обратиться в Верховную Раду с призывом лишить Ковалёва мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством.

Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными по всей строгости закона.

Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда.

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Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111-прим Уголовного кодекса и спрогнозировать свой срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ".

Детали: Фракция также просит Офис Генерального прокурора и Службу безопасности ускорить сроки расследования и предусмотреть в обвинительном акте конфискацию имущества Ковалева. Также "Слуга народа" будет просить органы судебной власти оперативно рассмотреть дело Ковалева о государственной измене.

В пресс-службе Государственного бюро расследований настаивают, что Офис Генерального прокурора возбудил уголовное производство против Ковалева по статье о коллаборационизме еще в апреле. Следователи установили, что нардеп реализует пищевую продукцию, произведенную через подконтрольные ему предприятия, на оккупированной территории Крыма, а также покупает у россиян горюче-смазочные материалы для своей техники.

Кроме того, нардеп способствует размещению российских военных в помещении санатория в городе Голая Пристань в Херсонской области, которое находится в пределах избирательного округа коллаборанта.

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