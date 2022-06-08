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"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 19:00
алексей ковалёв. фото: facebook-страница политика

Фракция "Слуга народа" обратится к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Алексея Ковалева, который признался в коллаборационизме, а прокуроры уже возбудили против него дело о госизмене.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, пресс-служба ГБР

Дословно: "Последние заявления Ковалёва, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с заместителем руководителя кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину.

Именно поэтому мы решили обратиться в Верховную Раду с призывом лишить Ковалёва мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством.

Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными по всей строгости закона.

Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда.

Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111-прим Уголовного кодекса и спрогнозировать свой срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ".

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Детали: Фракция также просит Офис Генерального прокурора и Службу безопасности ускорить сроки расследования и предусмотреть в обвинительном акте конфискацию имущества Ковалева. Также "Слуга народа" будет просить органы судебной власти оперативно рассмотреть дело Ковалева о государственной измене.

В пресс-службе Государственного бюро расследований настаивают, что Офис Генерального прокурора возбудил уголовное производство против Ковалева по статье о коллаборационизме еще в апреле. Следователи установили, что нардеп реализует пищевую продукцию, произведенную через подконтрольные ему предприятия, на оккупированной территории Крыма, а также покупает у россиян горюче-смазочные материалы для своей техники.

Кроме того, нардеп способствует размещению российских военных в помещении санатория в городе Голая Пристань в Херсонской области, которое находится в пределах избирательного округа коллаборанта.

Предыстория:

  • 8 июня нардеп Ковалев на своей facebook-странице признался в коллаборационизме, в частности, рассказал о своем общении с "куратором" оккупированных территорий Украины из Кремля Сергеем Кириенко.
  • В начале апреля Ковальвов на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
  • 28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. Нардеп общается с российскими военными в Херсонской области. По его словам, угрозы его жизни и здоровью нет, что вызвало опасения среди украинской власти по поводу его возможной работы на страну-оккупанта.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
  • В конце 2021 стало известно, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Темы: Слуга народаколлаборационизмгосизменаХерсонская область
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